猛！前和信鯨洋砲亞力士 45歲開轟4打點

亞力士(右)1999年效力和信鯨，出賽80場，打擊率3成25、18轟、64打點。(中時資料照)

(08:50更新文圖)老球迷還記得中職前洋砲亞力士(Alex Cabrera)嗎？當年出賽80場，就敲出18轟的重炮；2002年在日職單季夯出55轟。45歲的亞力士，正在委內瑞拉冬季聯盟比賽，日前在季後賽第2戰開轟，單場灌進4分打點。

亞力士1999年效力和信鯨，留下打擊率3成25，98安、18轟、64打點的好表現。隔年到美職響尾蛇隊，2001年轉戰日職西武獅，2002年單季55轟，追平王貞治紀錄，在日本奮戰12年，先後披上西武、歐力士、軟銀戰袍，繳出356轟、946打點，打擊率3成04的佳績。

2012年，亞力士離開日職，到墨西哥、委內瑞拉冬季聯盟打球，從一壘手改任指定打擊。4日，亞力士在季後賽第2戰先敲出陽春砲；之後滿壘時，他適時敲出清壘的安打。亞力士寶刀未老，去年出賽50場，打擊率3成35、全壘打11支、39分打點。

(中時電子報)