林鶴明入總統府 網酸：聰明可混到2020再找工作

北市府發言人林鶴明(中)證實將離開市府到總統府任職。(中時資料照)

北市府發言人林鶴明昨日證實將離開市府到總統府任職，總統府發言人黃重諺也表示，邀請入府是希望借重林鶴明在地方政府豐富的工作經驗。據悉，林鶴明將擔任蔡英文總統辦公室秘書職務。而台北市長柯文哲對此樂觀其成。有網友給噓表示「不是說市府團隊沒人了，難道總統府比市府還沒人才？」也有網友認為「算你聰明，去總統府還可以混到2020再找工作，留在台北市只能做到2018」

去年底柯文哲就任滿2周年，但人才總是留不住，曾遭國民黨議員王鴻薇說「北市府根本是土石流的狀態，整個崩盤了！」早在去年10月就傳出林鶴明在年初要離職返回民進黨，當時林鶴明被問及此事時語帶保留表示「未來的事不可能說一定不會有變化」，果真年才跨完沒多久就成真。

33歲的林鶴明是民進黨駐日代表謝長廷子弟兵，曾任中央黨部青年部副主任與謝長廷辦公室發言人，2014年柯文哲選台北市長，林鶴明在柯文哲陣營中擔任新聞部主任，勝選後進入市府作發言人。

有網友對林鶴明入府認為「算你聰明，去總統府還可以混到2020再找工作，留在台北市只能做到2018」並提問「台北市政府跳船潮，下一個是誰？會不會最後柯文哲自兼各局處長和發言人？另有網友力挺「柯文哲就是沒有永遠跟誰最好，才值得信任」

也有網友認為「要那麼多發言人幹嘛」、「還不就民調崩潰討救兵，柯文哲還有鄉民擋駕，小英有誰要幫她說話？」、另一網友則表示「哈哈小英底下無可信之人，還要到北市要人，已經國民黨化的差不多了，看看柱柱」

(中時電子報)