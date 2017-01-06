吃維他命前要知道 補過頭恐傷身

你真的需要吃維他命嗎？毒物專家顏宗海說，人工製造的維他命不僅有添加物，吃過量還會傷身，像是維他命C會增腎結石風險，B群則恐影響肝功能，建議還是多吃天然食物最好。

農曆春節返家，不少人會買維他命等保健食品回家孝敬長輩，但長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海卻不建議，他表示，人體需要維他命的量很微量，透過自然食物均勻攝取就能吃到足夠的量。

顏宗海解釋，人工製造的維他命，之所以能變成一顆顆的藥丸，全是靠添加物「賦形劑」塑型，很多還會人工色素吸引民眾吃它，導致無形中吃下更多添加物，雖是合法添加物，但就醫師角度而言並不建議。

除了添加物以外，維他命補過頭也有傷身風險，顏宗海說，像是很多人常吃的「維他命C」是人體必須維生素，只要多吃天然植物蔬果就能輕易補充，若是刻意吃大量維他命C，恐導致體內草酸含量增加，提高腎結石風險。

此外，「維他命E」雖然是很好的抗氧化劑，但國外研究顯示，吃多會增加出血風險，導致刷牙流血，甚至出現血尿、腸胃道出血等狀況。

而民眾常用來提神的「維他命B群」，裡頭的維他命B3吃多會有肝毒性，可能影響肝功能，維他命B6則有神經毒性，恐增加神經病變風險，導致手腳麻、感覺異常等症狀。

究竟誰才需要吃維他命？顏宗海說，洗腎患者每週平均洗3次腎，可能造成水溶性維他命流失，才需要補充維他命B、葉酸；停經後的婦女體內鈣、維生素D也嚴重不足，也可靠保健食品補充。

心臟血管外科主任蘇上豪也在「胖病毒、人皮書、水蛭蒐集人：醫療現場的46個震撼奇想」一書中提及，維他命之所以被發現，是因為缺乏某些食物中的營養素，產生腳氣病、壞血病、夜盲症等疾病。

但近年電視廣告卻不斷強調，飲食不均衡可能欠缺某些「微量元素」或「人體無法合成的必須營養素」，說服老人家透過複方維他命補充營養，卻沒告訴我們，究竟為什麼要吃、劑量是多少以及吃多會有什麼害處。

蘇上豪說，實際上台灣面臨的問題不是營養不足，而是不知節制的生活型態，加上運動不夠造成的「代謝症候群」，他強調，維他命最初是用於治療「營養缺乏症」，而不是用來養生保健的，呼籲別把它當成糖果點心，認為「有病治病、沒病強身」亂吃一通。1060106

(中央社)