挪威下周起將開始關閉FM廣播訊號

挪威首都奧斯陸的車輛。(美聯社)

挪威下周三起將成為全世界第一個開始關閉FM廣播訊號的國家，儘管許多挪威人不贊同這項決策，並且認為會對車輛造成危險，挪威國會仍舊因效益考量逕行這項決策。

根據英國《衛報》(Guardian)報導，反對者認為目前所有緊急警告仍是以FM廣播訊號傳送，挪威也有200萬部車輛尚未裝置數位聲音廣播(digital audio braodcasting)接受器。挪威人中有66%反對關閉FM廣播、17%贊同，但剩下的17%則尚未決定其想法。

但挪威國會最後仍決定關閉FM廣播，主要是因為數位廣播可以有更多頻道。自1月11日起將從北部城市博德(Bodø)開始關閉FM訊號，到今年結束前所有FM廣播將全部終止。挪威數位廣播部部長Ole Jøgen Torvmark表示，實施上最大的困難是裝置車上數位廣播接受器不便宜，一台好的接受器要140英鎊(約5,545台幣)。

反對這個政策的議員Ib Thomsen表示，簡單來說挪威還沒有準備好，除了百萬車輛沒有數位接收器外，上百萬挪威家庭的廣播收音機也會因此失效，引發安全疑慮。

目前挪威的數位廣播訊號已經遍及全國，和FM廣播訊號並用，雖然兩者成本相同，但數位訊號比FM訊號多了8個頻道，據說聲音比較清楚，雜音也比較少。

其他國家也密切注意挪威這項政策，因為瑞士將在2020年實施類似政策，英國也計畫在數位廣播收聽率達到50%開始討論是否關閉FM訊號，目前最有可能的時間是在2017年年底，丹麥也有類似的關閉FM訊號計畫。

(中時電子報)