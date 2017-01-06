年度首場星光饗宴 文華東方搶頭香

法國勃艮第米其林1星名廚勞倫特，即便甜點的呈盤亦有特殊氣質風韻。(圖／台北文華東方酒店)

法國菜如何內蘊日本味，有待食客自己以口舌發掘體驗。(圖／台北文華東方酒店)

米其林1星「Le Charlemagne」餐廳主廚勞倫特‧普久 (Laurent Peugeot )，曾是法國「年度最佳年輕主廚」。(圖／台北文華東方酒店)

勞倫特烹調料理的手路技法跳脫法式傳統，且呈盤很有「新藝」。(圖／台北文華東方酒店)

台灣食饕又可嘗到米其林星廚演繹的「和魂法菜」！2006年起連續11年都得到米其林1星的法國「Le Charlemagne」餐廳主廚勞倫特‧普久(Laurent Peugeot)，將於本月11日起至15日客座台北文華東方酒店5樓的「Cafe Un Deux Trois」餐廳，由其親自操刀烹調的「玩味日法．米其林饗宴」，4道菜的午間套餐每套3800元+10%，6道式晚間套餐訂價5800元+10%，是今年第一場米其林「星饗宴」。

「Le Charlemagne」不僅連續11年在米其林指南中摘星，同時也曾在法國另一本權威美食指南《高特米魯廚師帽美食評鑑》(Gault Millau) 得到17分高分肯定(最高20分)。勞倫特更同時在《高特米魯》和法國美食權威雜誌《Le Chef》都得到「年度最佳年輕廚師」(Best Young Chef of The Year)殊榮，在法國廚藝餐飲業界表現祝亮眼。

勞倫特料理的法國菜內蘊著日本料理的「和魂」，指的不只是菜餚的風味，而是指這些菜中潛藏著日本料理職人對作菜所堅持的「紀律」、「耐心」與「精準」的嚴謹態度。如是的精神態度，自然讓他作出的菜餚更加耐人尋味。

根據台北文華東方酒店提供的資料指出，勞倫特其從小便對烹飪和料理充滿無限熱情，18歲高中畢業之後，即到米其林一星餐廳「LEcusson」工作，自此展開他的廚藝生涯。1995年，已打下紮實基礎的勞倫特因緣際會下，轉職於榮獲米其林三星殊榮、同時獲得高特米魯(Gault Millau)廚師帽美食評鑑18分(最高20分)之高度評價的餐廳「Lameloise」工作，也因此遇到了影響他廚藝生涯最深的名廚傑克‧蘭姆魯耶斯(Jacques Lameloise)。與傑克主廚工作3年，勞倫特主廚深刻體會到「自律」以及「成為頂尖」的重要性。

為了提高國際視野，1997年，勞倫特赴日本東京潛心學習博大精深的亞洲料理，也體驗到日本職人對料理一絲不苟的態度和精神，深受啟發的他，以其精湛手藝將日本料理的細膩與精髓，以優雅摩登的手法，完美融入法式料理中，激盪玩味出一道道驚豔視覺與味蕾的極品佳餚，也自此奠定了他獨樹一格的料理風格。

在累積豐富閱歷後，2001年勞倫特回到法國發展，並受邀到知名的貝拉松山酒店(La Montagne de Brancion)擔任主廚，同年，勞倫特主廚也展開了自己的餐廳事業版圖，在法國勃艮地開了第一家法式餐廳「Le Charlemagne」。2005年，深愛日本文化的他更在法國波恩經營管理「SushiKai」日本餐廳。而其坐鎮掌廚的Le Charlemagne餐廳則在2006年開始獲得了米其林一星殊榮，至今連續蟬聯11年。

勞倫特此次客座台北文華東方酒店設計推出的菜式有：「現流角蝦韃靼搭甜菜根佐海藻油醋醬」、「北海道干貝搭柚香紫芋鬆餅」、「龍蝦竹蟶海鮮湯搭薑汁香茅乳沫」、「海鱸魚佐綠蘆筍泥襯燻培根薄片及脆毛豆仁」、「澳洲9級和牛肋眼搭黑蒜襯黑松露」、「伊泊斯起司棒棒糖搭青蘋果洋蔥風味脆粒」、或「焦糖法芙那巧克力蛋糕搭咖哩百香果醬」等，「勞倫特究竟如何將日本味『置入』到法國菜中？」，答案還有待食家饕客自己用口舌去體驗與發掘。

(工商)