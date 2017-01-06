台灣出版急凍！「2017台北國際書展」推何亮點來吸客？

2017台北國際書展年度主題「讀享時光 Sharing The Joy Of Reading」記者會！（文化部提供）

告別2016，去年可謂台灣出版慘澹的一年！不敵數位化，出版量急速萎縮、老字號、連鎖書店紛吹昔燈號，沒想到在年末時又傳出《灣生回家》作者身世造假！在沒有過往暢銷書帶動出版市場時，要如何燃起民眾的閱讀火花呢？

網路改變人的生活，就出版市場而言，雖造就網路作家崛起，然看到更多的卻是今年台灣出版市場的急凍化。據出版資訊網資料所示，2016年台灣書市不論書籍銷售額、新書量、書店量、出版單位，都跌破十年新低，且恐持續下探。台灣出版何時才能「重版再來」，書展是否能成為新希望？

動漫節、動漫展往往吸引高人潮。（中央社 資料照）

■網路書店衝擊實體書店、漫畫展後的台北國際書展

在網路還沒那麼發達的年代，過往台北國際書展一向是台灣出版業的盛事，邀請國際重量級作者來台與讀者近距離接觸，版權經濟成果豐碩，而書展的攤位也是各家出版社兵家之地，盼能在年初為該年創造好商機。

緊接著網路書店崛起，衝擊實體書店，過往會到書展擺攤的實體書店攤位默默消失在書展群中，而2013年的漫畫館和書展分家，堪稱書展一大衝擊。畢竟漫畫展的銷量占過往書展總額的一半，而書展所帶來的大量人潮也是漫畫迷居多。

這些年來，因行動通訊盛行，讀者已習慣用手機、平版取代傳統閱讀，平面出版更趨萎縮，出版社進駐書展的意願也不如往年高，甚至書展也有被譽為「拍賣場清庫存」。而去年的書展，也一群租不起昂貴書展攤位的非民間政府組織（NGO），為提高社運出版的能見度，決定聯合起來自己舉辦「公民書展」。

台北國際書展現場。（台北書展基金會提供）

■2017台北國際書展 新亮點

台北國際書展的大家長文化部於去年7月針對台北國際書展推出包括「降低展位費用」、「延長開展時間」、「改造展場空間」、「延伸閱讀場域」及「強化出版專業」等五大改革。促使本屆展位銷售及參與率整體成長19％，所有展位皆銷售一空，多元的出版單位共同參與，為台北國際書展帶來第一劑強心針！

●樂讀行走人，鼓動閱讀心跳！

本屆書展主視覺及主題館，由書展基金會邀請創作者李明道（AKIBO）為本次書展進行設計，以「閱讀巨人」作為本屆主視覺，心臟以書本造型轉動，隱喻閱讀是這個時代重要的動力，象徵閱讀使人溫暖，讓人擁有分享的動能，同時傳達行動參與的概念，主題展區共分成四個展覽空間，包括「時代X閱讀」、「情境X閱讀」、「數位X閱讀」、「分享X閱讀」，邀請大家來台北國際書展，親近書籍，享受閱讀。

透過閱讀，打開我們智慧的鑰匙。（達志影像／shutterstock提供）

●回顧台灣閱讀史，走過大家共同的時光

台北國際書展文訊雜誌社社長封德屏女士操刀，呈現台灣從1950年代至今的閱讀發展歷程。封德屏將協同台灣文學館，共同把內容分為「時間年表」、「出版史料」、「珍貴作家物件」三個部分展覽。參觀者將隨著不同年代的重要事件，看到各種創作的演化，彷彿進入時光隧道，重走一遍台灣人共同的閱讀史。

●新科技閱讀體驗＋臉書直播

此外，書展也結合新科技，提供各式數位閱讀方式：電影、影音、廣播、有聲書、VR虛擬實境、 AR擴增實境等，將實際帶領觀展者進入影像、聲音、虛擬實境的數位閱讀體驗。主題館內特設「讀享時光」直播室，並開放給各出版社申請使用，辦法將於近日公佈，大力邀請各領域名人暢談閱讀經驗，也將訪問現場民眾，共享閱讀樂趣。

此外，本屆書展展期訂在寒假期間，除歡迎青年學子利用假期來書展享受閱讀之外，平常日開展時間也將延長至晚上9點，將有提供更多更豐富的活動及講座，邀請上班族於下班後，也能來書展同樂。

2016台北國際書展參展國家有66國、參展出版社達626家，總計攤位數為1706，以及至少400場以上的活動。（林宜靜 攝）

●書展新亮點是否能「重版出來」？

看到書展基金會和文化部對書展的新規劃，其實頗讓人覺得耳目一新！畢竟書展的主角永遠是「書」，讓讀者重溫閱讀的感動與力量才是關鍵！從台灣文學史一窺文化演變、結合新科技拓展數位閱讀、延長平日時間吸引上班族下班閱讀，加上適逢寒假、年後青少年有紅包等，這些創意規劃應是能吸引愛書人的誘因。

然書展是否能帶動買氣呢？或許我們所應關注的不應該只是量化的數字，畢竟這些年來，台灣書市已沒有過去《哈利波特》類型的書帶動整體市場。在書展我們所要關注的可能是如何將台灣作家推向國際、遠道而來的作家如何與台讀者互動。回歸書的終極價值，一本好書是開啟「智慧的鑰匙」，而閱讀則讓人的思想更為奔放與自由。

位於華山創意園區的「閱樂書店」讓我們看到台灣書店的轉型！喜愛文字藝術的人口不會消失，複合型的書店反到能激發我們的創意！（林宜靜 攝）

●獨立書店＋專業書評網站 出版新契機

雖不知台灣所有出版人的心願「重版出來」是否能看到，然我對台灣出版還是有那麼一點信心的！在網路書店衝擊實體書店時，以跨複合領域的「獨立書店」蓬勃興起，松菸的「閱樂書店」不僅賣書、打造文化沙龍，而華山的「青鳥書店」從專業選書人推薦，引領我們從閱讀重拾心靈的自由。而緊接著有日本最美書店之稱的「蔦屋書店」也將於一月下旬在台北信義計畫區展店。

代官山蔦屋書店以森林中的圖書館為設計理念，獨特的編織感流動白色立體牆面，和透視感佳的落地窗，設計感獨特。（本報系資料照）

台灣出版人豐沛的創意仍是我們的驕傲，在過去引領華人出版市場的很多都是台灣作家，近些年來從出身網路的繪本、插畫家也在文創領域開啟一片天。推薦好書、專屬書評網站「Openbook」據傳也即將開張。

大文豪「莎士比亞」名言，「書籍是全世界的營養品。生活裡沒有書籍，就好像沒有陽光；智慧裡沒有書籍，就好像鳥兒沒有翅膀。」或許危機也是轉機，急凍的台灣出版面臨谷底時也有翻身的力量，數位科技也能透過閱讀解凍書市！期待台灣出版人的創意能量再發光、實體書店的整合再出，在2017的台北國際書展帶來新契機，讓愛書的我們看到一個嶄新的出版未來。

2017台北國際書展年度主題「讀享時光」。（台北國際書展基金會提供）

2017台北國際書展 展覽訊息

地點：台北世貿中心一館、三館（18歲以下兒童及青少年免費入場）

時間：

2/8(三)—2/13(一)每日10:30-21:00

2/10—2/11(五、六)延長至22:00

展覽一館：

2/8專業人士日，僅限專業人士換證、身障人士及其陪同者入場，

下午3點後全面開放購票入場

2/9—2/13全面開放一般民眾購票入場

展覽三館：

展期全面開放一般民眾購票入場

(中時電子報)