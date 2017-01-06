獨居爺爺的臨時子孫 照服員親如家人

長照的愛與關懷15殯儀館一角，馬啟耀為爺爺折著紙蓮花，未見其他家屬，有些淒涼。門諾醫院照服員來到在靈前鞠躬，安慰馬啟耀，照服員和被照顧者早已建立起如家人一般的感情。

馬啟耀的父母離異，父親已過世多年，馬啟耀和弟弟妹妹由爺爺一手帶大。馬啟耀說，兄弟姊妹長大，紛紛到外地就學、工作，爺爺年紀大了，成了獨居老人，且行動不方便，想了很久，只有求助門諾醫院長照服務。

馬啟耀爺爺馬明柱年少時隨國民政府來台，海軍退役後轉任花蓮港務局至退休。馬啟耀說，爺爺生活簡單，律己甚嚴，今年2月初才過100歲生日，不久因肺炎住院，身體狀況才愈來愈差。

門諾醫院長照部管理師林淑儀說，照顧馬爺爺3年多，有一天早上，發現爺爺不慎摔倒，倒臥在客廳，協助住院檢查，因髖骨骨折，手術後無法走上三樓住家，所以改住安養中心而終止照服員到府照顧。

與馬爺爺相處的3年時光已建立起如家人一般的感情，照服員一早到馬爺爺家協助他盥洗、電鍋蒸早餐、陪他用麵粉做包子饅頭、幫忙洗衣曬衣、一同用放大鏡看報紙聊社會新聞，直到天黑才離開。

林淑儀說，每週會陪同馬爺爺到醫院看病拿藥，有時會抽空帶他到爺爺口中的「秘密基地」─馬奶奶的墳地，聽著馬爺爺話當年，現在回想起來真是一段溫馨的時光。

林淑儀表示，曾在馬爺爺生前錄下一段影片分享，馬明柱說，「老年人有時候會讓人覺得瘋瘋顛顛，動作很慢，思考也比較固執；照顧服務員既細心又熱心，對於我這風中殘燭之人貢獻非常大，能夠遇到你們讓我非常感動。如果有一天我到了天上，這份感謝也會在天上持續感謝你們。」1060106

(中央社)