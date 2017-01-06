未來一週天氣多變化 北台灣低溫14度

氣象專家吳德榮表示，今天有一小股非常微弱東北風使北台灣雲量稍增，北台灣高溫略降3、4度，下週一（9日）受第一股「東北季風」影響，北台灣沿海空曠地區降至14度。

吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」說，歐洲中期預報中心(ECMWF)及中央氣象局的數值模擬顯示，今天有一小股非常微弱東北風使北台灣雲量稍增，北海岸、北部山區有局部降雨，大台北地區也有一些零星降雨的機率，北台灣高溫略降3、4度；其他地區無影響，西半部白天仍然溫暖舒適，東半部有局部的零星短暫雨。

明天台灣在暖氣團內，白天溫暖舒適、早晚稍涼；西半部晴朗穩定，高溫仍在攝氏25至28度；東半部雲量稍多偶有零星的局部短暫雨，高溫也有24至27度；中南部地區清晨易有輻射霧生成，影響能見度。

吳德榮表示，下週的冷空氣勢力雖強，但向南的分量不大，且分多股南下，分散了強度；其所帶之水氣雖不多，但會造成天氣頻繁的變化。週日（8日）北部、東半部雲量逐漸增多，下午起北台灣氣溫下降，並有局部雨。

下週一（9日）至週二（10日） 清晨，受第一股「東北季風」影響，預計最低溫將出現在下週一晚至週二晨，台北市約降至15、16度，北台灣沿海空曠地區則降至14度，僅能符合東北季風之標準。由於水氣偏少，局部短暫降雨主要發生在北海岸、北部山區及東半部；西半部受影響小，僅氣溫略降，仍為多雲到晴。

下週二白天冷空氣稍減弱，氣溫回升、天氣緩和。下週三（11日）又有一小股「東北季風」補充進來，迎風面水氣增多，北台灣及東半部又將轉為有局部雨的天氣。下週四（12日）冷空氣又減弱，天氣再度緩和、氣溫回升。1060106

(中央社)