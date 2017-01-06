為何北京霧霾持續不斷？專家：地形、氣候特性助長
大陸北京近期遭遇嚴重霧霾，該市全境被大霧、灰霾籠罩到視線微弱。對此，氣象局專家出面解釋，指北京的氣溫偏高、濕度較大、霧日偏多，加上三面環山的地形，易造成汙染積聚且不易散去。
據大陸新華社訊，北京市氣候中心氣候預測室張英娟博士在昨天(5日)分析，自2016年12月16日到本月以來，北京遭遇大範圍的持續性霧霾，該情況乃受到當地之地理特性影響。
張英娟說，一是環流形勢助推大霧、灰霾維持、發展；二是大氣靜穩條件有利於霧和霾維持、增強；三是濕度大，有利於顆粒物的吸濕增長。此外，北京三面環山，西面、北面的弱冷空氣不易進入平原地區，而來自北京南面的外來污染物卻能長驅直入。
北京市氣象台高級工程師楊潔表示，5日至7日，京津冀等地霾天氣仍將持續；8日白天受冷空氣影響，京津冀地區霾天氣將自北向南減弱消散。
(中時)
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