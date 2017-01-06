空品差 鄭明典：霾造成低能見度

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氣象局預報中心主任鄭明典今天說，台北濕度81%，這主要是霾造成的低能見度。

中央氣象局表示，6日各地仍以多雲到晴的天氣為主，溫度方面，各地高溫約攝氏24到28度，溫暖舒適，甚至有點熱，清晨低溫約17到21度，早晚仍然偏涼，請大家要注意溫度上的變化。

鄭明典一早在臉書上表示，台北濕度81%，這主要是霾造成的低能見度。

除此之外，鄭明典也PO出一張關渡平原的照片，並以「令人懷念的晨霧」為題。

鄭明典說，這是鄉間的冬季最常見的景象。

夜間輻射冷卻，冷空氣累積在地面低地。如果地面有水體或蒸發散效率高的植物，地表蒸發的水氣遇到冷空氣馬上凝結成小水滴。

鄭明典表示，這樣就會在地表產生薄薄的一層晨霧，那是冬季鄉間清晨最自然的景色。1060106

(中央社)