小米CES處女秀 端白陶瓷全面屏機MIX

小米首度進軍美國消費性電子展（CES），發表無邊框金屬機身的小米電視4、「皓月白色版」小米全面屏概念手機MIX，同時宣布小米生態鏈已有超過5000萬個設備連接至物聯網平台。

小米今天凌晨在拉斯維加斯舉行「CES處女秀」，推出無邊框金屬機身的小米電視4，厚度只有4.9毫米，同時搭載一塊近乎無邊框的4K螢幕以及透明隱形式底座，是迄今最薄的小米電視，內置杜比全景聲，同時還發表「皓月白色版」小米全面屏概念手機MIX。

小米電視4稍晚將在中國大陸上市，搭載杜比全景聲家庭影院系統的65吋版本。

針對「皓月白色版」小米全面屏概念手機MIX，小米副總裁巴拉（Hugo Barra）表示，小米持續推動陶瓷材質在智慧手機上的使用，這次則是白色陶瓷，而這種材質的使用在這個領域內極具挑戰性。

小米在CES展示超過70件來自3個核心種類的產品，以及全系列的小米生態鏈產品，其中包括智慧家庭、健身、玩具以及交通工具。

小米表示，旗下生態鏈目前已經涵蓋數百件智慧硬體設備，在移動互聯網界獨樹一幟的擴張道路就是孵化和投資了一系列專業領域內的公司；小米已經孵化和投資了77家公司。

小米手環銷量已經超過2300萬條、網路攝影機銷量也已經超過330萬支、小米空氣淨化器年銷量超過100萬台。將這些智慧設備聯繫在一起的小米生態鏈物聯網平台已經擁有超過5000萬的連接設備，集中管理這些產品的米家APP目前已經擁有500萬的日活使用者。

(中央社)