台中直飛胡志明市 越捷航空1月開航
台中市政府推廣廉價航空以台中國際機場為第2個起降機場，獲越南最大廉航「越捷航空」回應，1月將啟動台中到胡志明市航線，2月底可望開航台中首度直飛泰國曼谷航線。
落實新南向政策，台中市政府觀光旅遊局以3到5小時航程距離航點為目標，積極推廣廉航以台中國際機場為第2個起降機場，1年來接洽10多家廉航，並獲越南最大廉航越捷航空正面回應。
觀旅局日前邀台灣虎航、越捷航空、酷鳥、捷星等多家廉航公司到台中，由觀旅局與交通部民用航空局台中航空站共同向國內、外廉航簡報台中國際機場及城市行銷。
依觀旅局規劃，未來台中國際機場將以「廉價航空營運中心」為努力目標，藉方便空中交通，帶進更多東協旅客中進中出，帶動中台灣全面觀光發展；市府1年來已洽談10餘家廉航公司，期盼由台中出發飛航亞洲航線。
此外，台灣虎航也預計投入台中市場，目前規劃先飛台中到澳門航線，全力開發中台灣與亞洲潛力市場。
觀旅局也鼓勵越捷打鐵趁熱開闢台中到峴港、芽莊航點。由於「中進中出」觀光政策是中台灣與國際接軌重要媒介，中彰苗投雲嘉嘉等7縣市有充足潛力，吸引東協遊客旅遊，尤其7縣市700萬人口有許多台商、新住民親朋好友在東協國家，絕對足夠支撐台中航線市場，加上台中國際機場降落費相關優惠與航站建設投入，是廉航營運基地首選。
觀旅局說，自去年至今，台中已成功開拓11個國際及兩岸航線航點，未來將分別朝向定期航線與定期包機營運。
除引進廉價航空開發東南亞自由行市場外，觀旅局也規劃推動「一程多站」旅遊模式，善用香港國際轉運樞紐功能及香港往來星馬航班眾多利基，吸引星馬旅客過境香港再前往台中旅遊，甚至將遊程延伸到澎湖離島等地區；市府將透過觀光宣傳、區域聯盟合作、城市交流、姐妹市締結等策略，循序漸進，持續擴大與國際城市間對飛直航。1060106
(中央社)
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