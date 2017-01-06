Angelababy新戲用替身挨批 製片人駁：都拍到中暑暈倒

鍾漢良、angelababy被爆新戲幾乎都替身上陣。(圖/鍾漢良、angelababy微博)

鍾漢良、Angelababy主演的電視劇《孤芳不自賞》，才開播就挨批背景效果不佳，有後製嫌疑，甚至連兩位主演都被爆料，大量用替身上陣，對此製片人也出面駁斥傳言。

製作人在微博發文澄清。(《孤芳不自賞》官方微博)

《孤芳不自賞》才剛上映就負評不斷，先被踢爆多數鏡頭都是在棚内用綠幕摳像拍攝，然後在和劇中演員合成，此外男女主角鍾漢良、Angelababy，更是只拍近景和特寫，其他戲份都是用替身上陣，對此劇組人員則是埋怨幾乎沒看過兩人，卻能領走1.2億片酬，引發工作人員不滿。

對此該片製作人在微博發文，針對外界質疑做出回應，他表示綠幕摳像拍攝技術是普遍手法，對於後製特效不到位深感抱歉，此外也為兩位演員正名，對於替身說她表示是擔憂演員受傷，不過鍾漢良懷有武俠夢，不論騎馬、吊鋼絲都仍親自上陣，Angelababy雖懷二個月身孕，仍堅持在屋頂上拍攝，還頂高溫配合劇組出班，多次中暑暈倒也不喊苦，未因身體不適拖累劇組進度。

(中時電子報)