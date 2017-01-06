NBA》騎士戰力再升級 老鷹柯佛攜槍加盟

有了老鷹射手柯佛加盟，騎士衛冕機會增加不少。(美聯社資料照)

《Yahoo Sports》6日搶先爆料，老鷹將把35歲主力射手柯佛交易到騎士，喚回騎士替補前鋒鄧里維，讓尋求衛冕的騎士戰力更堅強，柯佛本季場均9.5分、2.8籃板與2.3助攻，三分命中率高達4成09，他的三分外線能力將帶給騎士相當大的幫助。

柯佛生涯打了14個球季，分別效力過七六人、爵士、公牛與老鷹等隊，他曾擁有連續127場比賽投進三分球的紀錄，這項紀錄後來卻遭勇士柯瑞打破，但他的三分投射能力仍然無庸置疑，也將帶給騎士更穩定的外線投射火力。

騎士會想找進柯佛的主因，在於先發得分後衛J.R.史密斯手指動刀，目前復出時間未定，等到日後史密斯傷癒，騎士的三分外線能力將更強大，老鷹則是打算進行重建，不僅賣出柯佛，主力前鋒米爾沙普也被擺上交易檯面。

(中時電子報)