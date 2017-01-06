台北天空灰茫茫 鄭明典：霾造成的

北市今晨能見度僅4公里，遠方景物變得模糊。(圖/網友提供)

台北的天空灰茫茫一片~。(圖/鄭明典臉書)

台北市今天空氣品質欠佳，以萬華區、古亭區空氣品質指標（AQI）呈紅色狀態。(圖取自/taqm.epa網)

台北市今天氣象觀測為陰有靄，能見度僅4公里，遠方景物變得模糊了。氣象專家鄭明典在臉書PO文指出，今天早上灰茫茫一片，這主要是霾造成的低能見度！留個紀錄。

市民今天一早出門見天空能見度差，擔憂是否受大陸霾害影響。據空氣品質監測網顯示，上午8時，雙北林口、新莊、板橋、萬華、永和、土城、古亭，中南部彰化、雲林麥寮、斗六、嘉義、台南、高雄復興、前鎮、小港等測站的AQI達到紅害等級，對所有族群民眾健康均不利。

原本台灣冬季普遍吹東北季風，會把汙染物帶走，但今天吹東南風，且風力偏低，天氣陰有靄，加上汽機車排放的污染壓在空氣中不易擴散，台北市空氣品質都在呈橘、紅色狀態。建議民眾外出要戴上口罩，尤其是敏感體質的人，更要減少戶外活動，具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。

(中時電子報)