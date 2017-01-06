我不是殺手！顧立雄：衷心為國民黨重生著想

顧立雄5日接受廣播節目採訪時強調，自己不是國民黨殺手。（中時資料照／趙雙傑攝）

不當黨產處理委員會成立至今近半年，主委顧立雄頻被外界扣上國民黨殺手的帽子，但他昨（5）日接受廣播電台專訪時解釋，自己是衷心為了國民黨著想。

節目中顧立雄提到，就讀師大附中時年少無知，因此接受教官的勸說加入國民黨；進入台大法律系後，才了解國民黨屬威權體制，隨後在退伍隔天就寄回黨證，並於1980年加入民進黨。

另外，顧立雄指出，當初國民黨副主席詹啟賢找自己談時，明白表示要將國民黨打掉重練，可是打掉需要資金，所以才會找他協商，希望能建立基金成為黨工的薪資來源。

對於被指是國民黨殺手，顧立雄強調，自己與詹啟賢都是衷心為了國民黨的重生與黨工權益著想，詹一定不會認為他是殺手。顧立雄也說，他和詹啟賢協商了這麼久，沒想到無法獲得國民黨主席洪秀柱，實在很遺憾。

(中時電子報)