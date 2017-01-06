興航第五次協商 工會籲資方接受勞動局建議方案

台北市勞動局今上午召開復興航空第五次大解法協商會議，興航企業工會會前於北市府大門口召開記者會。（張潼攝）

台北市勞動局今上午召開復興航空第五次大解法協商會議，興航企業工會會前於北市府大門口召開記者會。（張潼攝）

台北市勞動局今上午召開復興航空第五次大解法協商會議，興航企業工會表示，工會願意讓步、接受12月29日第四次會議中，主席所提出的建議方案，但截至目前，仍未看到資方善意，這已是工會能接受的最低底線，盼復興董事長林明昇出來面對。

復興航空勞資雙方進行大解法強制協商，今已進入第五次，依法可協商至破裂為止、沒有次數上限。興航企業工會會前表示，第四次協商會議中，勞動局官派主席提出「給予工會會員資遣費補償費用1.5個月，另給每位工會會員10萬元行政費用」的方案，工會已經決定妥協。

工會指出，協商至此，勞方已經釋出最大善意，完全尊重官派主席所提的方案，呼籲林明昇應該親自出席協商會議，並立刻同意勞方、主席均同意的合法、合理方案。

工會副理事長龎閔憶另表示，昨天全體員工只收到截至12月22日的薪水，資方竟以一封信通知，12月23日之後的薪水，要待今天若勞資雙方達成協議，才會再發放，「以一封信威脅所有員工，從來沒看過這種企業主！」她呼籲，復興航空應該同意上次會議所提的方案，不要再繼續藐視。

(中時)