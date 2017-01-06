興航第五次協商 工會籲資方接受勞動局建議方案
台北市勞動局今上午召開復興航空第五次大解法協商會議，興航企業工會表示，工會願意讓步、接受12月29日第四次會議中，主席所提出的建議方案，但截至目前，仍未看到資方善意，這已是工會能接受的最低底線，盼復興董事長林明昇出來面對。
復興航空勞資雙方進行大解法強制協商，今已進入第五次，依法可協商至破裂為止、沒有次數上限。興航企業工會會前表示，第四次協商會議中，勞動局官派主席提出「給予工會會員資遣費補償費用1.5個月，另給每位工會會員10萬元行政費用」的方案，工會已經決定妥協。
工會指出，協商至此，勞方已經釋出最大善意，完全尊重官派主席所提的方案，呼籲林明昇應該親自出席協商會議，並立刻同意勞方、主席均同意的合法、合理方案。
工會副理事長龎閔憶另表示，昨天全體員工只收到截至12月22日的薪水，資方竟以一封信通知，12月23日之後的薪水，要待今天若勞資雙方達成協議，才會再發放，「以一封信威脅所有員工，從來沒看過這種企業主！」她呼籲，復興航空應該同意上次會議所提的方案，不要再繼續藐視。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。