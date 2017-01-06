魯凱藝術家創作雲豹 讓孩子認識里古烙
為了讓孩子們認識「里古烙」（Lrikulau，魯凱語「雲豹」）在魯凱文化中的重要象徵與豐富意涵，魯凱藝術家杜寒菘創作「里古烙」繪本和木雕，即日起屏東文化處展出。
「里古烙：可以再看一眼嗎？」展覽即日起至3月26日在文化處台灣排灣族雕刻館展出，1月15日與3月5日在展場內還有2場作者說故事活動，文化處歡迎親子家庭一同前往認識美麗、勇敢與充滿智慧的「里古烙」。
文化處表示，「雲豹的故鄉」是西魯凱最古老部落古茶布安（Kucapungan，俗稱舊好茶）榮耀的名字，西魯凱的傳說、神話、建築、禁忌、祭儀等文化都與雲豹關係密切，這次的「里古烙」個展也讓人們反省，為了賺錢與物質追求而犧牲自然山林與人文傳統，是否值得？
杜寒菘的創作不只走入藝術殿堂的大門，還有深刻的思想層次表達，杜寒菘表示，當他第1次聽到好友姜博仁博士說「里古烙是雲豹、是獵人、是部落、是家、是森林、是山，也是自己的心」這段話，讓他感到震撼，為什麼這樣的話語由外地人說出，而流著魯凱血液的部分族人卻逐漸遺忘「里古烙」。
杜寒菘表示，這次在展場展出繪本與藝術創作，要將雲豹深深的記憶在人們的心中，讓孩子們也喜愛雲豹「里古烙」，想要和「里古烙」做朋友。
杜寒菘（Pacake）為屏東霧台鄉好茶部落魯凱族人，近年榮獲原住民族文化事業基金會的Pulima藝術獎（2012與2014入選、2016首獎）、大日本書藝院國際文化交流展（2012與2013銅牌）、義大利波隆納兒童書展2015入選等，被譽為「扛著祖靈的筆畫魯凱」、「讓世界認識魯凱族」。1060106
(中央社)
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