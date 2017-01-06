西半部空品不佳 雙北多處達紅害
今天西部空氣品質不佳，雙北市許多地方也霧茫茫。行政院環境保護署指出，受到大氣擴散條件不佳的影響，雙北及西半部空氣品質差，上午8時多處測站達到紅害等級，民眾出門要配戴口罩。
環保署指出，金門及中部地區AQI空氣品質指標（AQI）為對敏感族群不健康，雲嘉南局部地區及高屏地區為對所有族群不健康，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
環保署提醒，金門、竹苗及中部地區敏感族群注意，北部、彰化、雲嘉南及高屏地區所有族群應減少在戶外活動。
根據環保署空氣品質監測網顯示，上午8時，雙北林口、新莊、板橋、萬華、永和、土城、古亭，中南部彰化、雲林麥寮、斗六、嘉義、台南、高雄復興、前鎮、小港等測站的AQI達到紅害等級。
另外，金門及西半部多處測站，也達到橘色警戒的對敏感族群不健康等級。1060106
(中央社)
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