國道遊覽車翻覆 5人輕傷

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國道1號八堵交流道往台北方向匝道，6日上午發生大型遊覽車翻覆意外，造成5人輕傷，所幸沒有生命危險。（民眾提供）中央社記者林長順基隆傳真 106年1月6日

國道1號八堵交流道往台北方向匝道，6日上午發生大型遊覽車翻覆意外，造成5人輕傷，所幸沒有生命危險。（民眾提供）中央社記者林長順基隆傳真 106年1月6日

國道一號八堵交流道往台北方向匝道，今天上午發生大型遊覽車翻覆意外，造成5人輕傷，所幸沒有生命危險。

基隆市政府消防局表示，今天上午7時12分獲報暖暖區，八堵交流道往台北方向匝道上有大型遊覽車翻覆，所幸現場5名傷者皆輕傷，意識清楚。

意外發生在國道一號南下2.7公里位於基隆市暖暖區八堵交流道入口匝道，救護車趕往現場後，立即將傷者送醫急救，所幸沒有生命危險，至於意外發生主因，仍待警方進一步鑑識。1060106

(中央社)