涉連破窗偷怪手落網　議員斥莊嫌「何方神聖」

莊嫌廂型車內被搜出大批怪手的電腦等零件。（陳慶居攝）

警方查扣用來背負贓物的簡易架。（陳慶居攝）

資深縣議員黎旭欽（左）斥責莊男諷刺他是何方神聖。（陳慶居攝）

苗栗地區接連發生破窗偷竊怪手零件，苗栗警分局查獲涉案的莊男。（陳慶居翻攝）

1部停放在苗栗縣銅鑼鄉樟樹村竹盛橋下游附近的怪手，去年12月25日晚遭人敲破車窗，偷走大小電腦、螢幕、旋轉幫浦等重要零件，被害人損失50萬元，竊賊食髓知味，本月2日又以同樣手法偷走另部怪手價值約30萬元的儀錶板和電腦。

接連發生怪手遭破窗偷竊重要零件，苗栗警分局據報後成立專案小組展開查緝。專案人員清查可疑車輛並過濾治安人口，鎖定一名曾於去年8月以同樣手法犯案的52歲莊姓男子，莊男前科累累，平日以車為家四處行竊財物再變賣現金。

專案小組5日接獲線報，得知莊男可能出現在轄區蠢蠢欲動，設下天羅地網，傍晚在銅鑼九交湖交流道攔查到其座車並拘捕到案。警方在他車內起出怪手操作電腦4部、發動用電池4組及破窗用的工具等證物。

太歲頭上動土？苗栗資深縣議員黎旭欽去年到今年初也失竊2部怪手重要零件，昨接獲警方通知到分局指認贓物，痛罵莊男說「你何方神聖，敢來苗栗做案？」不料莊男反駁說「你不要亂賴人」，還說自己最安分守己、已經痛改前非等等，黎的兒子直斥「最不要臉！」

(中時)