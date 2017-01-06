以長照為榮 游秋燕樂扛重擔

天主教聖功醫院護理之家督導游秋燕（左）民國101年接任護理之家負責人以來，一直有人對她講這句話，她卻覺得能陪伴長輩走過人生末段很榮譽。中央社記者程啟峰高雄攝 106年1月6日

天主教聖功醫院護理之家督導游秋燕（前）民國101年接任護理之家負責人以來，一直有人對她講這句話，她卻覺得能陪伴長輩走過人生末段很榮譽。中央社記者程啟峰高雄攝 106年1月6日

天主教聖功醫院護理之家督導游秋燕（後）民國101年接任護理之家負責人以來，一直有人對她講這句話，她卻覺得能陪伴長輩走過人生末段很榮譽。中央社記者程啟峰高雄攝 106年1月6日

「妳怎麼有勇氣接任負責人這個職務？」天主教聖功醫院護理之家督導游秋燕民國101年接任護理之家負責人以來，一直有人對她講這句話，她卻覺得能陪伴長輩走過人生末段很榮譽。

聖功醫院護理之家是高雄市第1所政府立案的醫院附設護理之家，成立屆滿20年，從49床擴床到如今200床規模，收容失智失能長輩成效及口碑都不錯，連獲政府優良評鑑肯定。

聖功醫院護理之家民國91年擴床招募人力，游秋燕從臨床護理人員轉換跑道投身其中，從照顧服務員、護理人員、護理長職務一路走來，游秋燕感恩前輩帶領她認識長期照顧，更感謝她照顧過的長輩給予服務機會，讓她不斷精進成長，在長期照顧找到護理初衷。

游秋燕表示，不知哪來的勇氣，101年答應院長楊儀華修女指派，成為護理之家負責人，接下重擔後，要學的東西真的太多，還好一直有貴人相助，讓她有勇氣走到現在。

她說，護理之家不是1對1服務模式，有些家屬會較不放心，但以「團隊合作」方式提供專業的全人照顧，讓家屬逐漸了解並與機構配合，建立家屬信任感，最後放心託付家中長輩。

機構目前就有位中風中度失能的老奶奶，平日由女兒照顧，後來女兒不堪照顧，心力交瘁，把媽媽送到護理之家，但又怕媽媽無法適應，天天探視，但是當家屬感受工作人員花費很大的心力，透過許多創意照顧方式協助媽媽適應護理之家生活，終於也能較放心把媽媽交付給機構，自己也多了許多喘息的空間。

游秋燕又說，有些失智長輩的一些反常行為，不會以為長輩無理取鬧，會先了解長輩當下情緒反應背後原因，並「順著長輩的意去安撫他」，再適時轉移注意力，如長輩吵著要回家找兒子，工作人員會先以專業角度認同長輩，再藉機營造環境情境，以滿足長輩需求。

她說，護理之家資源多，照護人員經驗足，且常辦院內或戶外活動，還與幼兒園小朋友及各科系職類學生合作代間教育，讓長輩在機構生活多元且快樂。

游秋燕表示，只要堅持專業，長輩在照顧下，一定能維持好品質及有尊嚴老年生活，當然面對不同家屬及住民多元個別需求，偶爾也會有身心疲累時，但經與家屬多次討論及溝通，最後看到住民健康問題獲得適切照顧，就會有成就感，這也是支持她繼續在長照領域服務動力。

她說，與家屬溝通不是負責人一個人的工作，而是整個團隊面對，透過不同人、不同角度與家屬溝通，往往都能迎刃而解，取得家屬信任，進而與家屬成為好朋友，每年過年圍爐，護理之家也邀家屬圍爐，大家齊聚圍爐，好像一個大家庭。

游秋燕說，不少長輩選在護理之家終老，一方面是家屬信任，一方面是長輩把護理之家當家人，每逢有長輩在護理之家過世，大家都很難過，就像失去家裡長輩般難過。

回首投入長照工作多年一路走來，游秋燕說，長照護理人員應以正向思考面對這項工作，有耐心、同理心把長輩當自家長輩照顧，讓他們有家的歸屬感，「我們陪伴長輩的時間比他們家人還多」，能陪長輩走過人生最後一段，減輕眾多家屬照護長輩負擔是榮譽的事，「我們要的不多，家屬的一句辛苦了，就是給我們最大的鼓勵及動力」。

護理工作一路走來，游秋燕期許自己讓病患及家屬信賴。

她說，20年前剛從護專畢業，選擇急性臨床單位服務，在內科病房2年，逐漸厭倦每天繁忙護理工作帶來的壓力。時間追趕，她常常無法好好跟病人多說幾句話，當時覺得護理應不只是這樣，思考後，轉換長期照護跑道，踏入聖功護理之家後，在這裡找到從事護理初衷。

聖功護理之家創立屆滿20年，身為負責人的游秋燕自我期許，需要更大勇氣及足夠智慧，帶領團隊繼續往對的方向前進。1060106

(中央社)