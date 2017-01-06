嬰兒時開始吃花生 未來過敏風險減81%

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美國衛生機構今天提出建議，餵食嬰兒含花生成分食物，可防止他們未來出現花生過敏症狀。

法新社報導，美國國立過敏與傳染病研究院（NIAID）提出的這項飲食方針基於其贊助的臨床研究結果。

NIAID指出，根據臨床研究，因為已有嚴重濕疹、雞蛋過敏或同時出現兩種症狀而被認為有高風險嬰兒中，若從4個月到5歲的期間，餵他們含花生成分食物，可減少未來高達81%對花生過敏的機率。

隸屬美國國家衛生研究院的NIAID指出，花生過敏已演變成公眾健康問題，因為目前仍無解藥。

花生過敏通常從兒童時期開始發展，持續到成年，過敏症狀可變得相當嚴重，甚至威脅生命。

根據2000年公布的研究，在美國，約2%的兒童對花生過敏，為1999年數據的4倍以上。

NIAID院長佛奇（Anthony Fauci）表示：「對花生過敏需時時提高警覺，若能預防花生過敏將可大幅改善人們生活與挽救生命，並降低醫療照護支出。」（譯者：中央社許湘欣）1060106

(中央社)