告名廚求償千萬美元 川普為官司作證
美國總統當選人川普今天在他與名廚安德瑞斯（Jose Andres）的官司宣誓作證。安德瑞斯因不滿川普對移民的言論，取消於川普華盛頓新飯店開餐廳的合約，遭川普求償1000萬美元。
法新社報導，川普集團（Trump Organization）的首席律師賈登（Alan Garten）表示，川普這次作證花了超過1小時。川普將於20日就任美國總統。
川普集團並未說明川普在哪裡作證。據政論媒體Politico指出，川普是在紐約的川普大廈內錄製證言。
西班牙出生的主廚安德瑞斯退出在川普新的豪華飯店開西班牙精緻料理餐廳的合約，川普2015年7月為此向安德瑞斯提告。川普該間新飯店開在白宮對街。
安德瑞斯表示，他是因不滿當時角逐共和黨提名的川普批評墨西哥人為強暴犯一事，才退出合約。
據川普所提訴訟，他的損失超過1000萬美元。
在華府及全美各地擁有多間餐廳的安德瑞斯，上個月透過推特向川普提議，以「友好的方式」和解官司，然後把錢捐做慈善。
但賈登的談話顯示，和解不在他們的考量。賈登說：「官司很單純，簡而言之，兩造簽訂了一份有效且可執行的合約，而承租方片面退出未能履行義務，明確違約，出租方有權就未付租金、擴建成本、利潤損失和其他費用，向對方求償。」
安德瑞斯的「ThinkFoodGroup」集團今天暫無對此相關回應。
本案是一系列川普與人對簿公堂當中的一件；為顧及就任總統，川普已就結束部分這類案件展開行動。川普已同意在川普大學（Trump University）被控詐欺一案，支付2500萬美元以達和解。（譯者：中央社陳亦偉）1060106
(中央社)
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