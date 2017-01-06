NBA》裁判報告又自爆 阿提托康波絕殺不算

要是裁判正確吹判，阿提托康波瘋狂慶祝絕殺的畫面應該不會出現。(美聯社資料照)

這下子擺明吃了悶虧的尼克，也只能認了！NBA於6日公布最後2分鐘裁判報告，結果確定公鹿「字母哥」阿提托康波在投進絕殺球前，已先出現背身運球5秒違例，當時球權應該改判給尼克，尼克遭到絕殺結果或許不該出現！

根據裁判重看影像，當公鹿與尼克打到最後時刻，阿提托康波從最後7.8秒開始背身運球單打，直到最後2.2秒才轉身正面準備投籃，明顯違反聯盟不能背身運球5秒的規則，當時應該吹哨停止比賽，把球權判給尼克才對。

假如當時裁判吹了，尼克應該還剩3秒左右可以進攻，領先1分的他們，應該至少可以站在不敗地位，因為公鹿只能利用故意犯規凍結時間，儘管後來裁判報告認定這個判決必須停錶才能看出，但裁判錯了就是錯了。

這不是裁判判決影響到比賽勝負的首例，以後恐怕還會繼續發生下去，也讓裁判報告是否真的需要公布出來，再次引發不少爭議，包含詹姆斯、杜蘭特、馬刺總教練帕波維奇等人，都曾公開批評裁判報告根本沒有存在的必要。

(中時電子報)