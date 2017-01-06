NBA》裁判報告又自爆 阿提托康波絕殺不算
這下子擺明吃了悶虧的尼克，也只能認了！NBA於6日公布最後2分鐘裁判報告，結果確定公鹿「字母哥」阿提托康波在投進絕殺球前，已先出現背身運球5秒違例，當時球權應該改判給尼克，尼克遭到絕殺結果或許不該出現！
根據裁判重看影像，當公鹿與尼克打到最後時刻，阿提托康波從最後7.8秒開始背身運球單打，直到最後2.2秒才轉身正面準備投籃，明顯違反聯盟不能背身運球5秒的規則，當時應該吹哨停止比賽，把球權判給尼克才對。
假如當時裁判吹了，尼克應該還剩3秒左右可以進攻，領先1分的他們，應該至少可以站在不敗地位，因為公鹿只能利用故意犯規凍結時間，儘管後來裁判報告認定這個判決必須停錶才能看出，但裁判錯了就是錯了。
這不是裁判判決影響到比賽勝負的首例，以後恐怕還會繼續發生下去，也讓裁判報告是否真的需要公布出來，再次引發不少爭議，包含詹姆斯、杜蘭特、馬刺總教練帕波維奇等人，都曾公開批評裁判報告根本沒有存在的必要。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。