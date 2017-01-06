寵物公敵 小賈斯汀又棄養鬆獅犬！

小賈斯汀又棄養鬆獅犬。（圖／取自Instagram）

小賈斯汀不僅是許多民眾的眼中釘，恐怕現在更是寵物界公敵！他生活豪奢，過去曾養過倉鼠、猴子的他，最後都是棄養收場，而後又跟流行養了超Q的鬆獅犬，沒想到現在還是棄養，由他的舞伴收養。

小賈斯汀過去曾有棄養倉鼠以及猴子的前科，但絲毫不認為自己有錯的他，又再次跟隨潮流養了隻鬆獅犬Todd，不過他工作太忙，養了半年後又棄養。近來則傳出他的舞蹈員 C.J. Salvador伸出援手收養，可經過檢查後，發現Todd其實有髖關節發育不良問題，但手術費用高達8000美金(約24萬台幣)，他已展開募款。

但C.J. Salvador在網上表示自己並不想求助小賈斯汀，因這已與他無關！而目前也已有90人捐款，其中一位還是威爾史密斯的兒子傑登史密斯！

(中時電子報)