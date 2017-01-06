證交稅、老屋專法未入議程 蘇嘉全：府院充分理解
老屋重建條例、證交稅沒列入立院臨時會議程，府院頗有微詞，但只能尊重。立法院長蘇嘉全今天說，兩案都有與在野黨溝通，但不同意列入，因此不同意就會被拉下協商，「就是下會期的事情」；在此情況，他已跟總統府、行政院充分溝通、說明，府院亦充分理解。
蘇嘉全說，事前府、院應該應該都有掌握這個狀況，也已跟府院溝通，表示如果在野黨若都同意，就會把這些案子（老屋重建條例、證交稅）放入議程，讓經濟法案儘速通過，但協商過程中，三個在野黨都不同意。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。