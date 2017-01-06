證交稅、老屋專法未入議程 蘇嘉全：府院充分理解

老屋重建條例、證交稅沒列入立院臨時會議程，立法院長蘇嘉全今天說，府院充分理解。（姚志平攝）

老屋重建條例、證交稅沒列入立院臨時會議程，府院頗有微詞，但只能尊重。立法院長蘇嘉全今天說，兩案都有與在野黨溝通，但不同意列入，因此不同意就會被拉下協商，「就是下會期的事情」；在此情況，他已跟總統府、行政院充分溝通、說明，府院亦充分理解。

蘇嘉全說，事前府、院應該應該都有掌握這個狀況，也已跟府院溝通，表示如果在野黨若都同意，就會把這些案子（老屋重建條例、證交稅）放入議程，讓經濟法案儘速通過，但協商過程中，三個在野黨都不同意。

(中時)