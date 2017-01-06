陸31城維持紅色預警 北京重污染持續

我要評比

中國大陸環境保護部今天通報，受不利天氣影響，6日至8日，京津冀及周邊地區重污染仍將持續，部分地區將出現重度及以上污染。不過，受冷空氣影響，8日空氣質量明顯改善。

中國新聞網報導，最新調度結果顯示，京津冀及周邊地區和陜西省共有60個城市啟動重污染天氣黃色及以上預警，其中31個城市維持紅色預警，21個城市維持橙色預警，8個城市維持黃色預警。

大陸環保部督查組持續在各地開展督查，了解各地重污染天氣應急響應措施落實情況。

報導指出，環保部發現個別企業存在惡意生產的行為，部分企業未嚴格落實重污染天氣應急響應措施，部分企業污染治理設施不正常運行、超標排放污染物等。1060106

(中央社)