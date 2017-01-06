不審老屋與當沖修法 蘇嘉全：府院理解

我要評比

立法院長蘇嘉全今天表示，都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案與調降當沖證券交易稅率的證交稅條例部分條文修正草案未列入臨時會議程，總統府與行政院事前都有掌握。

媒體報導，兩案未列入臨時會議案，總統府與行政院不滿。

蘇嘉全上午在立法院受訪表示，3個在野黨都不同意列入這兩案，會拉下協商，那就是下會期的事。列入議案，但在野黨立法院黨團不同意也沒用，他向總統府、行政院說明，總統與行政院長都充分理解。

被問及昨天協商結果，民主進步黨團總召集人柯建銘請蘇嘉全向總統說，是否真有此事？蘇嘉全說，總統府與行政院先前都有掌握，他也有向總統府與行政院說明，如果在野黨團同意就會列入這兩案，讓經濟法案盡速通過。1060106

(中央社)