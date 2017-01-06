不審老屋與當沖修法 蘇嘉全：府院理解
立法院長蘇嘉全今天表示，都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案與調降當沖證券交易稅率的證交稅條例部分條文修正草案未列入臨時會議程，總統府與行政院事前都有掌握。
媒體報導，兩案未列入臨時會議案，總統府與行政院不滿。
蘇嘉全上午在立法院受訪表示，3個在野黨都不同意列入這兩案，會拉下協商，那就是下會期的事。列入議案，但在野黨立法院黨團不同意也沒用，他向總統府、行政院說明，總統與行政院長都充分理解。
被問及昨天協商結果，民主進步黨團總召集人柯建銘請蘇嘉全向總統說，是否真有此事？蘇嘉全說，總統府與行政院先前都有掌握，他也有向總統府與行政院說明，如果在野黨團同意就會列入這兩案，讓經濟法案盡速通過。1060106
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。