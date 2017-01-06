蔡英文出訪行程多處留白 美台互動成焦點

總統蔡英文將於7日展開「英捷專案」。（中時資料照）

繼「英翔專案」之後，總統蔡英文將於7日展開「英捷專案」，出訪中南美洲，過境美國休士頓和舊金山。此次出訪，蔡英文行程多處留白，讓人好奇，而最受外界關注的兩大重點，一是過境美國時是否與川普（Donald Trump）及其團隊有所互動，二是出訪前後這段期間，是否會再次出現斷交危機。

蔡英文將在1月7日到15日進行9天8夜「英捷專案」，訪問友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。對於蔡英文過境美國行程細節，府方低調表示都有安排僑宴。

根據《中評社》報導，蔡英文出訪中南美洲行程多處留白，美台間的互動將成這次出訪焦點。由於這是蔡英文在美國總統大選後首次過境美國，而且距離美國總統當選人川普20日就職儀式只有幾天。蔡英文是否與川普或執政團隊成員見面，兩方的一舉一動將成關注焦點。

2016年11月8日美國進行總統大選投票，由商人出身、政治「素人」的川普爆冷擊敗選前各界普遍看好的民主黨候選人希拉蕊，引起全球輿論熱議，就在同年12月初，川普接了蔡英文的道賀電話，這是自1979年雙方斷交以來首次進行直接通話，在國際上掀起風波。有了此先例，這次過境美國，任何意外都不能排除、隨時可能發生。

除了「美台互動」外，其次就是蔡英文出訪前後這段期間是會否再次現「斷交危機」同樣引人注意。2016年12月我在非洲三友邦國家之一的聖多美普林西比，與我方終止外交關係。蔡英文為此表示外交沒必要金錢競逐。

報導指出，蔡英文出訪的四個國家中，宏都拉斯、尼加拉瓜有邦交危機，台灣駐館連尼加拉瓜的對口都找不到。而蔡英文的行程中，未與尼加拉瓜總統奧蒂嘉的雙邊會談。尼加拉瓜是否為成為下一個聖多美，考驗蔡英文外交危機處理。

(中時電子報)