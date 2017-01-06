氣溫驟降關節痠痛 醫：熱敷可減緩不適

氣溫驟降，常造成老人家關節痠痛，醫師建議，可先藉由熱敷增加局部血液循環、放鬆局部的肌肉和韌帶，此方法簡單、便宜又有效，能夠立刻達到緩解痠痛的效果。（亞大附醫提供）中央社記者廖壬楷傳真 106年1月6日

氣溫驟降，常造成老人家關節痠痛，醫師建議，可先藉由熱敷增加局部血液循環、放鬆局部的肌肉和韌帶，此方法簡單、便宜又有效，能夠立刻達到緩解痠痛的效果。

亞洲大學附屬醫院腫瘤及關節重建科主任王大翊指出，近來診間多了2成因寒流來襲導致關節痠痛的老年人，而造成關節痠痛的原因，包括氣壓變化造成關節受力提高，加上天冷導致關節收縮，血液循環速度降低，局部代謝的廢物容易堆積，都會造成肌肉緊繃，所以當身體突然活動時，肌腱和韌帶便會因拉扯發生拉傷，進而導致痠痛。

王大翊指出，若老人家有長期關節痠痛的問題，患有關節炎的可能性就非常高，其中關節炎大致可分為退化性關節炎、類風濕性關節炎和痛風性關節炎，退化性關節炎是長時間造成的，會使肢體慢慢變形，甚至長出骨刺。

另外，類風濕性關節炎是一種自體免疫疾病，好發於上肢，且常見於女性，影響部位包括軟骨、硬骨、周遭韌帶及肌腱，至於痛風性關節炎的症狀為局部單一關節腫脹，大部份是足部大拇趾掌趾關節發炎。

王大翊建議，關節炎患者應適度休息並搭配物理治療，若是症狀稍嚴重者，則應該減少蹲跪、爬山等會使關節大力拉扯的動作，並搭配藥物或注射玻尿酸治療，而關節磨損情較嚴重的關節炎患者可能要考慮人工膝關節置換，目前全人工膝關節置換的技術相當成熟，且術後恢復時間短。1060106

(中央社)