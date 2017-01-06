萌！暖冬到「小貓熊」樂組單身漢群！精力旺盛笑嗨嗨

小貓熊每天上演追逐玩耍的戲碼，等跑累肚子餓了，就大嚼新鮮竹葉補充體力。（台北市立動物園提供）

冬天是睡好覺的季節嗎？不過今年台灣冬天「熱呼呼」，讓人在大熱天只想喝冰涼的！沒想到動物園裡的小貓熊在冬天裡也是「精力旺盛」，總是跑啊跑的，其中三隻雄性個體「奇奇」、「妙妙」、「可可」組成的「單身漢俱樂部」，每天上演追逐玩耍的戲碼，等跑累肚子餓了，就大嚼新鮮竹葉補充體力。反觀唯一的女生「美美」，仍然維持一貫的優雅閑靜。

今年冬季雖然是「暖冬」，但隨著戶外氣溫下降至17～25°C之間，恰是野外小貓熊最適宜的生存溫度，從前一夜草地被大量踩踏的情況，顯示小貓熊在地面跟棲架上的活動量都不少。

早上三隻雄性小貓熊剛到戶外場活動，正是精力最旺盛的時刻，除了爬上爬下表演特技之外，追逐偷襲是他們最喜愛的遊戲項目，等玩上一段時間。

追逐偷襲同伴是雄性小貓熊最喜愛的遊戲項目。（台北市立動物園提供）

隨著氣溫上升、體力大幅消耗，就各自找到舒適的地點稍作休息。根據保育員觀察，三隻雄性小貓熊在進入冬季之後，對於新鮮竹葉的採食量有明顯地增加。想要觀賞小貓熊活蹦亂跳的遊客，建議早點到溫帶區守候。

小貓熊約1歲左右可達到性成熟，每年的發情期落在12月到隔年的3、4月間。在前年的6月20日與6月22日，小貓熊媽媽「ㄚㄚ」和「美可」各自產下的一對雙胞胎，算算都已經達到可以繁殖的年齡，但據保育員表示，目前4隻在園內出生的小貓熊以及「ㄚㄚ」和「美可」，都還沒有發情的跡象。

反而是小貓熊爸爸「歡歡」，最近開始出現焦躁不安，頻繁發出吱吱叫聲，是小貓熊發情的典型徵兆。想知道今年兩位小貓熊媽媽是否能夠再接再勵孕育新生命，壯大小貓熊家族，還有待保育員在現場的仔細觀察。

(中時電子報)