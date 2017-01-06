美情報首長堅稱 有力證據證明俄擾大選

我要評比

儘管美國總統當選人川普拒絕接受，但情報首長們今天堅稱，掌握俄羅斯前所未見地試圖破壞美國大選的強有力證據。

法新社報導，情報機構4名首長明天將就俄國干涉去年大選向川普（Donald Trump）簡報，國家情報總監克萊佩（James Clapper）今天在參議院聽證會上指出，他對相關發現有「非常高」的信心。

他告訴參議院軍事委員會（Armed Services Committee）：「俄國人干預選舉不是一天兩天的事，包括他們自己的和外國的選舉。但我們還沒有碰過，用本案所見的這麼直接活動干預選舉過程。」

「那是多方面的活動，駭攻只是其中一環，還包括典型的宣傳、造謠、假新聞。」

克萊佩、國家安全局長羅傑斯（Michael Rogers）、主管情報的國防部次長萊特（Marcel Lettre）對委員會發表聯合聲明說，「只有俄羅斯最高層官員」才可能授權駭客竊取民主黨檔案和電郵的行動，之後再透過維基解密（WikiLeaks）散播，讓民主黨難堪，也破壞希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）問鼎白宮之路。

克萊佩說：「俄國增加網絡間諜行動，明顯擺出更具侵略性的姿態，把從這些行動中竊取的資料外洩，並以關鍵基礎設施系統為目標。」（譯者：中央社何宏儒）1060106

(中央社)