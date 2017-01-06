上海若重度空汙 迪士尼將暫停放煙火

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中國大陸上海空氣品質若達到重度以上等級的汙染時，迪士尼等主題樂園將被要求暫停煙火秀。

迪士尼的夜間煙火秀是園區的一大賣點。新聞晨報去年在開園前即曾報導，AQI（空氣品質指數）達到201以上的重汙染天氣期間，上海全市一律禁止燃放煙火爆竹，迪士尼也不例外。

勞動報報導，今年是上海第二年實施「外環內禁止燃放煙花（火）爆竹」，雖然迪士尼和歡樂谷這些主題樂園在外環以外，但一旦市環保局和氣象局監測空氣達到重汙染，公安部也將通知暫停煙火爆竹燃放。

根據上海美國總領事館的空氣品質監測，今天上午8時的AQI為78。AQI 100至150為輕度汙染，151到200為中度汙染，201到300為重度汙染，大於300為嚴重汙染。1060106

(中央社)