指控網路安全出問題 美聯邦政府狀告友訊
美國聯邦貿易委員會（U.S. Federal Trade Commission）今決議，將對來自台灣的網路設備企業友訊（D-Link Corp.）提告，指控該公司的相關網路設備產品，如網路攝影機、路由器等，並未有效保護用戶的資訊安全。對於美國聯邦政府的指控，友訊公司也立即發出聲明反駁，強調該控訴乃子虛烏有之事，保障用戶的網路與資訊安全一直是友訊的最高原則。
據路透社（Reuters）報導，台灣起家的網路設備集團友訊，恐將因為網路安全問題面臨美國官方的訴訟，美國聯邦貿易委員會認為，友訊的產品並未坐實保護用戶網安與資安的功能，以2票贊成對1票反對通過提告案，將全案轉送加州北部聯邦地區法院（U.S. District Court for the Northern District of California）進行審理。面臨當前多起「重大網路駭客」議題，美國官方將此責任歸咎於這批設備製造商，指責廠商應加強相關設備的安全措施，並移除現行設備的固定「預設密碼」，避免駭客能輕易地藉此後門取得網路設備的控制權。
友訊，總部設於台北市內湖科學園區，1986年由高次軒先生成立、1994年正式掛牌上市，是台灣和全球網路設備的領導品牌之一，目前董事長由前聯電董座宣明智接任。其自創品牌「D-Link」行銷全球，曾多次獲得媒體評選、國際獎項與消費者肯定的評語，更在2014年榮獲「2014台灣二十大國際品牌」殊榮，是台灣數間揚名國際的企業之一。
雖然友訊立即發文反駁並高喊冤枉，但資深網路安全顧問尼克森（Allison Nixon）表示，「我認為所有的製造商都必須正視本次的訴訟案，這個問題確實愈來愈嚴重，科技業需要趕緊修補以防後患才是。」如今全案也轉送加州聯邦地區法院審理，美國聯邦貿易委員會要求法院強制友訊盡早改善相關設備安全層級，並支付其相關行政與訴訟費用。
(中時電子報)
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