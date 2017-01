指控網路安全出問題 美聯邦政府狀告友訊

日前為了加強橫向連結,友訊找來前聯電董座宣明智(圖右二)來擔任公司董事長。(圖/中央社)

美國聯邦貿易委員會(U.S. Federal Trade Commission)今決議,將對來自台灣的網路設備企業友訊(D-Link Corp.)提告,指控該公司的相關網路設備產品,如網路攝影機、路由器等,並未有效保護用戶的資訊安全。對於美國聯邦政府的指控,友訊公司也立即發出聲明反駁,強調該控訴乃子虛烏有之事,保障用戶的網路與資訊安全一直是友訊的最高原則。

據路透社(Reuters)報導,台灣起家的網路設備集團友訊,恐將因為網路安全問題面臨美國官方的訴訟,美國聯邦貿易委員會認為,友訊的產品並未坐實保護用戶網安與資安的功能,以2票贊成對1票反對通過提告案,將全案轉送加州北部聯邦地區法院(U.S. District Court for the Northern District of California)進行審理。面臨當前多起「重大網路駭客」議題,美國官方將此責任歸咎於這批設備製造商,指責廠商應加強相關設備的安全措施,並移除現行設備的固定「預設密碼」,避免駭客能輕易地藉此後門取得網路設備的控制權。

友訊,總部設於台北市內湖科學園區,1986年由高次軒先生成立、1994年正式掛牌上市,是台灣和全球網路設備的領導品牌之一,目前董事長由前聯電董座宣明智接任。其自創品牌「D-Link」行銷全球,曾多次獲得媒體評選、國際獎項與消費者肯定的評語,更在2014年榮獲「2014台灣二十大國際品牌」殊榮,是台灣數間揚名國際的企業之一。

雖然友訊立即發文反駁並高喊冤枉,但資深網路安全顧問尼克森(Allison Nixon)表示,「我認為所有的製造商都必須正視本次的訴訟案,這個問題確實愈來愈嚴重,科技業需要趕緊修補以防後患才是。」如今全案也轉送加州聯邦地區法院審理,美國聯邦貿易委員會要求法院強制友訊盡早改善相關設備安全層級,並支付其相關行政與訴訟費用。

