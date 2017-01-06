傷口感染併發蜂窩性組織 許聖梅致歉：別罵我

許聖梅傷口感染，併發蜂窩性組織炎。(圖/本報系資料照)

名嘴許聖梅元旦時，因為趕通告恍神，沒注意到馬路上有坑洞，結果摔個狗吃屎，結果右脚膝蓋當場血流如注，雖然送醫治療並無大礙，不過因為沒照顧好傷口，竟然感染了併發蜂窩性組織炎，讓她對關切的粉絲直呼抱歉。

許聖梅傷口感染，掛急診就醫。(圖/本報系資料照)

許聖梅在傷口併發蜂窩性組織炎後，緊急到三總掛急診就醫，醫生也在她腳上劃上紅線，並且再三叮嚀若是紅腫區塊超過紅線，絕對要立刻回醫院複診，對此她先是感謝醫師專業又耐心說明病情，接著則向粉絲致歉，表示沒照顧好自己讓關心她的粉絲擔心了，也希望大家不要罵她，目前傷口也在復原當中，希望所有人別擔心，最後更加碼爆料「三總急診室醫師很帥」，不忘造福所有粉絲。

(中時電子報)