舊城十光隧道 斗六展大富翁

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雲林科技大學師生以「田野學校」概念，透過「街角博物館」模式，在行啟紀念館為主的8處舊城，推出「十光隧道－斗六舊城大富翁特展」。

斗六市公所今天指出，斗六舊城區街角微展覽開跑，從1月7日至3月12日，藉由雲科大師生與在地文史團體等協作，共同保存及推廣斗六歷史文化的亮點。

雲科大文化資產維護系指出，從田野學校出發，透過街角博物館，走進斗六舊城區的教室，由地方居民當老師，深入地方史、產業史與家族史，完成散布街角的8處微型展覽題材。

這8處舊城微展，庶民與政治歷史區是以「太平盛四區」太平老街為主的亞洲照相館、日興棉被行、長生中藥行、勝麗西服店4間商家。

風起雲湧區是以府前街與雲中街為主，包括行啟紀念館、警察舊宿舍、圖書館與雲中街聚落。藉由文物展示與文化體驗活動，讓社會大眾感受斗六多元文化。

今年適逢台灣燈會在雲林，在地居民與雲科大師生也期望藉著新年假期與雲林燈會期間，帶引遊客體驗斗六舊城之美。1060106

(中央社)