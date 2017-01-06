NBA》林書豪快回來吧 籃網變陣仍吞4連敗

籃網中鋒布魯克羅培茲遭到溜馬中鋒邁爾斯透納扛住，只好運球尋求可以傳球的隊友。(美聯社)

籃網果然是全聯盟最不會打客場球隊！儘管籃網總教練艾金生更換先發，卻逃不了籃網續在客場慘敗命運，籃網最終109比121輸給地主溜馬，苦吞4連敗，且以8勝26敗，續當聯盟墊底，戰績再這麼爛下去，林書豪歸隊也挽回不了頹勢。

艾金生6日把籃網先發換成懷海德、喬哈里斯、波達諾維奇、崔佛布克與布魯克羅培茲，吉爾派崔克改打替補，可惜依舊無法改善籃網防守太差問題，加上艾金生調度逐漸失序，替補陣容上場時間還比先發多，籃網當然越打越亂。

本季客場戰績1勝17敗的籃網，6日以布克與賈斯丁漢米爾頓各有16分最高，羅培茲12分、6籃板，原本位居主力射手的波達諾維奇，此役又遭冷凍，只打12分鐘，僅拿3分，懷海德也只先發打了13分鐘，艾金生調度充滿爭議。

反觀溜馬先發表現搶眼，當家一哥保羅喬治攻下全場最高26分，邁爾斯透納25分、15籃板，主控傑夫格林拿下21分、15助攻與7籃板，靠著這3人得分都破20，溜馬輕鬆擊敗籃網拿下4連勝並不意外。

(中時電子報)