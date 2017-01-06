被控加班只能補休 台中仁愛醫院：誤會

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台中市仁愛醫院護理人員向媒體爆料，院方日前內部會議決定，未來加班以補休為原則，不發加班費。院方今天表示，對於員工不了解相關規定及作法而產生的誤會，將持續溝通。

一例一休上路後，對人力吃緊的醫療體系產生衝擊，媒體報導，台中仁愛醫院日前在內部會議中決議，日後加班以補休為原則，不再發加班費。

另外，會議中也要求要員工簽訂新的契約書，若9日前未繳回，就暫緩發放年終獎金。

對此，台中仁愛醫院則表示，員工是醫院最大的資產，對於一例一休規定上路，醫院秉持合法變形排班與同仁溝通協商，希望達到最平衡的狀態。

此外，對於員工不了解相關規定及作法而產生的誤會，醫院將持續秉持誠懇的心與同仁溝通，在維護病人安全及符合法令規定的前題下，和員工共同創造健康溫馨的環境。1060106

(中央社)