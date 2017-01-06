平衡對俄觀感 川普找柯茨任情報總監

我要評比

2名交接團隊高階官員表示，美國總統當選人川普今天找前參議員柯茨出任國家情報總監。曾遭俄羅斯列封殺名單的柯茨，有助平衡外界認為川普向俄示好的觀感。

路透社報導，部分美國情報官員今天對此人事案表示歡迎，並稱他們希望這是川普連月來為評估俄國透過網攻干擾2016美國大選一事槓上情報單位後，他尋求與情報圈修補關係的訊號。

柯茨一直是政府監控計畫的強力捍衛者。當美國國家安全局2015年被爆出大量蒐集電話記錄、國會要改革國安局時，他曾投下反對票。

而在參議院情報委員會期間，柯茨2014年也和其他共和黨成員合力通過一份監督報告，為中情局於海外秘密監獄刑求關押者辯護，稱中情局的計畫是「保障生命，並在削弱蓋達組織扮演核心角色」。

法新社報導，據多家美國媒體今天的報導，73歲的柯茨將獲川普提名，出任國家情報總監。國家情報總監統籌16個情報與安全單位，非常具有權力。

柯茨於1989到1999曾任共和黨印第安納州聯邦參議員，並於3日結束他自2011年以來的任期。為報復美國對俄國占領烏克蘭克里米亞地區祭出制裁，俄國2014年將6名美國國會議員及3名白宮幕僚列為黑名單，柯茨是黑名單當中的一員。

主張強硬制裁俄國的柯茨當時曾稱，對遭俄國封殺感到光榮。他當時於推特寫道：「雖然我對今夏無法與家人到西伯利亞渡假感到失望，但我對能上榜感到光榮。」

柯茨2001到2005年於小布希政府時，擔任美國駐德國大使，過去6年則是在參議院情報委員會及經濟相關的委員會工作。

據美國媒體的相關報導，川普有意重塑並精簡美國的情報機構，這個工作可能會落到柯茨身上。

川普的發言人史派瑟（Sean Spicer）今天稍早駁斥華爾街日報（Wall Street Journal）所稱，川普打算縮減國家情報總監辦公室及改組中情局（CIA）

史派瑟說：「這個改造情報體系基礎結構的構想毫無真實性，百分之百不實。」

但參議員馬侃（John McCain）今天表示，就他所知，確實有些調整正在進行。馬侃說：「他們是在討論關於組織結構的調整，不是討論廢掉國家情報總監。」（譯者：中央社陳亦偉）1060106

(中央社)