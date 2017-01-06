人民幣中間價 創2005來最大升幅

我要評比

受到在岸及離岸人民幣大幅升值影響，人民幣兌美元匯率中間價今天大幅調升6.39分，連續兩日大幅調升，報6.8668元，並創下2005以來最高調升幅度。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，6日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為1美元兌人民幣6.8668元，較5日中間價6.9307大幅調升了6.39分，匯通網等陸媒報導，這創下2005年匯改以來最大調升幅度。

人民幣兌美元匯率中間價前一個交易日調升2.19分，今天繼續延續升值趨勢。

第一財經報導，5日深夜離岸人民幣匯率盤中一度上漲至6.7789，促使人民幣兌美元中間價大幅調升。

報導引述海通證券分析師姜超表示，人民幣兌美元大幅升值，一是因為美元上行乏力，市場預期出現逆轉; 二是由於大陸央行出手干預，打擊空頭，控制資本流出，和緩貶值壓力。1060106

(中央社)