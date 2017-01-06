蔡依林失戀又抱病 摔跤跪地敬業繼續唱

蔡依林昨晚開唱不慎踩到鞋帶摔跤跪地。（圖／取自蔡依林微博、翻攝美拍）

蔡依林（Jolin）日前坦承與交往六年的男友錦榮分手，但她心情絲毫不受影響，昨晚更在大陸出席「酷狗直播繁星音樂盛典」，但在演唱《美杜莎》時，她人卻突然消失在畫面中，Jolin不慎摔倒跪地，但敬業的她忍痛沒讓聲音中斷，被讚超強！

蔡依林昨在「酷狗直播」音樂盛典上大秀歌技與舞技，她氣勢再次震懾粉絲，可在演唱《美杜莎》時，卻意外摔跤跪地，儘管摔到膝蓋，但蔡依林手撫著地板繼續唱，聲音從沒間斷，敬業程度讓人佩服。

事後蔡依林在網上報平安，表示是因踩到鞋帶，還搞笑稱「機率超小有如中了樂透般的摔了一跤！」但她感謝歌迷還是熱情如火，也說膝蓋沒事、感冒也持續復原中，感謝外界關心。

(中時電子報)