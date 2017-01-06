台商想繼續賺錢？應改變「俯視」大陸思維
台商近年在中國大陸的營運呈現整體收縮的態勢。對此，有學者表示，台商應改變一貫「俯視」大陸的思維，只有轉變商業營運模式才能持續獲利。
據陸媒中評社訊，本週台灣康師傅清算解散的消息傳出後，震撼了業界。北京國際關係學院學者于強也對此表達看法，認為康師傅早在食安事件爆發前，就呈現營收下跌現象，所以其核心問題應屬經營戰略層面，這也是台商在大陸面臨的共同難題。
于強表示，由於台灣在外貿上深度依賴美日，所以一直很關注美國和日本消費趨勢的變化，但相對地，更重要的貿易夥伴中國大陸卻常被台灣所忽略。這是因為以前台灣的商業模式比大陸更成熟，很容易在大陸市場取得優勢，造成台商習慣以「俯視」的思維看大陸。
時過境遷，大陸市場的快速變化已不同於往昔，現在的情況是，台商跟不上大陸市場的需求。以泡麵領域來說，統一和康師傅進入大陸後，一直在維持削價競爭的策略，想要以低價來獨佔市場。但結果是遇到其他品牌以更低的價格競爭，造成最後整個市場淪為純拼價格，市場沒有辦法升級。
反觀日本的日清泡麵，該品牌這些年的銷量一直在上漲，而且走的不是低價競爭的老路。所以說，不是經濟越發展，泡麵市場需求就會萎縮，關鍵還是在於如何經營品牌，以及如何規劃市場策略。
于強重申，康師傅解散之局面是給台商的一個警鐘，台商現在需要蹲下來，仔細思考大陸市場的特點和需求，然後再做出適應大陸市場需求的產品。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。