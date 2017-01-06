張孝全合約男女 遇鄭秀文緊張忘詞
好一陣子沒在影壇活躍的鄭秀文，首度與男星張孝全攜手主演「合約男女」，兩人昨天在北京宣傳，張孝全更爆料與鄭秀文拍片時，緊張到會忘台詞。
鄭秀文、張孝全第一次合作拍攝電影，戲裡鄭秀文飾演的總裁強勢過小快遞員張孝全，在戲外，現場張孝全也在記者會中透露一開拍，他完全被鄭秀文的氣場給震攝住。
兩人最開始的戲，居然不是談情說愛，而是從張孝全大罵鄭秀文的情節開始。張孝全說，「要拍攝前非常緊張，準備非常充足，台詞也背得很熟」，但到現場見到鄭秀文卻拍到忘詞，壓力大到不行，他解釋因為這場戲他得要吼鄭秀文，心裡覺得非常不好意思。
鄭秀文說，她看過張孝全主演的「被偷走的那五年」，還想過如果有機會跟張孝全合作會很有趣。張孝全看過鄭秀文許多電影作品，也聽過不少她的歌，但都是遠遠地欣賞，他則對鄭秀文與劉德華在「盲探」的演出印象深刻，覺得這個角色不好演，必須有好的演技才能詮釋。
鄭秀文在拍片現場大方活潑，化解張孝全的緊張氣氛。「合約男女」2月17日在台上映。1060106
(中央社)
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