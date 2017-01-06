中信購地案 北檢今傳辜仲諒作證

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檢調偵辦中信金控購地弊案，懷疑辜仲諒的2名心腹張明田與陳永晉，透過人頭公司購地再高價賣給中信銀，套利17餘億，去年11月中旬將2人收押禁見。台北地檢署今天首次以證人身分傳喚辜仲諒到案釐清案情。

(中時)