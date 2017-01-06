愛聊天開玩笑 前北韓大使成南韓娛樂秀新寵

太永浩出現在南韓的電視上。(美聯社)

叛逃北韓的前北韓駐倫敦大使太永浩(Thae Yong Ho)最近在南韓情報單位結束對他的監管後，出現在南韓各大電視節目上，他愛聊天和愛開玩笑的性格，很快就使他成為矚目的焦點。

根據路透社(Reuters)報導，太永浩在參加一個以脫北者為主題的節目時，認出其中一人Han Jin-myeong過去曾和他一起在北韓上夜班。Han說他曾經因為工作沒做好，遭到職等比他高的太永浩罵髒話，當主持人問太永浩罵人的原因時，他大笑的說：「我不能在這裡說。」

太永浩去年八月叛逃北韓後，好幾個月以來一直被南韓情報單位監管，直到一周前他才開始出現在南韓娛樂節目上，和其他脫北者一同討論他叛逃的動機等。

其中一個節目常找年輕女性脫北者當來賓，在其主持人介紹太永浩時說，他有英國紳士般的氣質。太永浩說他和家人離開北韓大使館時，他告訴他的兩個兒子：「從現在起，我以一個父親的身分解除你的枷鎖，現在一切都看你們自己了。」

和過去叛逃北韓的高階官員不同，太永浩的態度相對輕鬆，也不自大。1997年北韓思想部官員兼哲學教授黃長燁(Hwang Jong Yop)脫北後，極少出現在公眾場合，而且非常害怕遭暗殺，13年後他被發現死在浴缸中，死因是自然死亡。黃長燁擔心暗殺有其理由，過去曾有另一名脫北高官就疑似在南韓遭到暗殺。但太永浩不擔心他在南韓的安危，已經取得南韓身分，並且為南韓國家情報單位的智庫工作，目前該單位也繼續保護他。

太永浩和過去的脫北者其他不一樣的地方是出身，過去脫北者多半出身自靠近中國邊界的偏遠地區，叛逃後他們艱辛痛苦的過去和逃亡路程才公諸於世，但太永浩是平壤的菁英，說著一口英國腔的流利英文，除了散發都會氣息外，個性也深具魅力。協助脫北者的組織LiNK的Sokeel Park說，太永浩有成為脫北者代表的潛力。

在太永浩脫北時，南韓政府他叛逃的動機是不滿北韓最高領導人金正恩，但事實上他兩個約念大學年紀的兒子和其妻都住在倫敦，其中一個兒子已經獲得英國著名大學的入學許可。太永浩的妻子曾在錄影訪談中說：「我們不能把兒子送回北韓。」

太永浩說北韓嚴格控管媒體，所有節目的問題和答案在錄影前都要獲得北韓官方審查，也要事先經過同意和甚至練習，太永浩說有時北韓的日常生活，也有點像在演事先寫過腳本的電視劇。

(中時電子報)