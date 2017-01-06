毒販遭逮身體不適 警血壓飆高同送醫

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高雄市警察局鳳山分局查緝毒販李姓男子，不料李男遭逮後因日前心臟疾病開刀感到身體不適，由員警送急診，小隊長楊玉清也因血壓飆高頭暈一同送急診，兩人均無大礙。圖為查扣安毒。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 106年1月6日

高雄市警察局鳳山分局查緝毒販李姓男子，不料李男遭逮後因日前心臟疾病開刀感到身體不適，由員警送急診，小隊長楊玉清也因血壓飆高頭暈一同送急診，兩人均無大礙。

高雄市警察局鳳山分局今天表示，獲報有毒品、詐欺等前科的李男涉嫌販毒，他除了販毒，也施用毒品。警方組專案小組報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。

警方埋伏查緝李男及正購買毒品的王姓男子，查扣1小包安非他命，隨後再於李男住處查獲1小包安毒和吸食器及帳冊等。

警方表示，員警將李男帶回偵辦時，李男因日前心臟疾病開刀，感到身體不適由員警陪同至醫院掛急診，而小隊長楊玉清也因血壓突然飆高，導致頭暈嘔吐，隨即由員警送醫急診。

警詢後，全案依違反毒品危害防制條例，移送高雄地檢署偵辦。1060106

(中央社)