台鐵西部幹線春節票開賣 熱銷20萬張

台鐵西部幹線春節車票今天凌晨零時開賣，截至上午9時已賣出20萬張車票，熱門時段長途自強號都已售完。

台鐵表示，截至上午9時，總計完成11萬6762筆訂單，20萬51張車票，訂票過程順利。

台鐵表示，26日上午11時到27日下午6時，台北市南下往台中市、高雄市方向自強號座位已售完；北上方面，31日到2月1日，高雄、台中往台北方向長途自強號座位也銷售一空，其餘各日期、時段，中、短途自強號及莒光號尚有餘票。

台鐵提醒，完成訂票旅客應於2日內到台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商取票；或利用網路信用卡付款購票系統付款。逾期未取車票，將於8日上午9時重新釋出。1060106

(中央社)