台鐵西部幹線春節票開賣 熱銷20萬張
台鐵西部幹線春節車票今天凌晨零時開賣，截至上午9時已賣出20萬張車票，熱門時段長途自強號都已售完。
台鐵表示，截至上午9時，總計完成11萬6762筆訂單，20萬51張車票，訂票過程順利。
台鐵表示，26日上午11時到27日下午6時，台北市南下往台中市、高雄市方向自強號座位已售完；北上方面，31日到2月1日，高雄、台中往台北方向長途自強號座位也銷售一空，其餘各日期、時段，中、短途自強號及莒光號尚有餘票。
台鐵提醒，完成訂票旅客應於2日內到台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商取票；或利用網路信用卡付款購票系統付款。逾期未取車票，將於8日上午9時重新釋出。1060106
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。