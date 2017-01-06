林書豪續缺陣 籃網不敵溜馬4連敗

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美國職籃（NBA）布魯克林籃網今天作客印第安納溜馬，籃網的林書豪因傷持續缺陣，籃網終場以109比121輸球，吞下4連敗。

上半場籃網飆進8記三分球，不過仍以52比59落後進入下半場。

第3節溜馬先打了15比7攻勢，隨後提格（Jeff Teague）妙傳給楊恩（Thaddeus Young）完成空中接力灌籃，溜馬士氣高漲，再把領先分數一度擴大到20分以上。

籃網在第3節尾聲追回一些失土，但溜馬第4節開局再打出8比0攻勢，雖然籃網接下來靠著三分球追分數，在剩下4分多鐘追成8分落後，不過溜馬又回敬8比0的進攻，鎖定比賽勝利。

溜馬的喬治（Paul George）攻下全場最高的26分，而提格全場21分15助攻7籃板，繳出接近「大三元」的成績。1060106

(中央社)