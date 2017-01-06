男女符號傻傻搞不清 華郵快報道歉

美國「華盛頓郵報」旗下免費日報「快報」（Express）今天頭版搞錯男女符號，隨即被眼尖網友抓包。華郵快報為這起烏龍事件道歉。

英國廣播公司（BBC）網站報導，華郵快報頭版文章是關於一場約15萬人的女權遊行。這場遊行將在美國總統當選人川普（Donald Trump）20日就職後的隔天在華府舉行。

然而華郵快報在頭版不小心使用男性符號而非女性符號，引發網友討論，有人稱這創下「最離譜的排印錯誤紀錄」。推特用戶@ginjasnappy寫道：「華郵快報，大大敗筆，我不知道該哭還該笑。」

華郵快報隨即在官方推特致歉，寫說「我們今晨封面犯下了錯誤，我們非常不好意思」。「我們誤用男性符號而非女性符號。」同時上傳原本該呈現的女性符號版本照片。

推文下方不少網友留言，包括「謝謝道歉。不過你們真應該明天重印。今晨全城都是錯誤版本」，還有人說「別炒任何人魷魚。人人都會犯錯。這個人或許心裡覺得夠糟了」。（譯者：中央社盧映孜）1060106

(中央社)